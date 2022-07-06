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Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 08:56:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman yayımladığı 14 kraliyet emrinde Türkiye detayı dikkat çekti. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi. 

Tgrt Haber'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Türkiye ile aramızı bozamayacaklar açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 14 kraliyet emri yayımladı. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına şöyle cevap verdi:

“Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak.”

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