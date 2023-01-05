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Spor Suudi Arabistan Kralı Selman, Ronaldo için kanunları değiştirdi
Spor

Suudi Arabistan Kralı Selman, Ronaldo için kanunları değiştirdi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için hükümet tarafından dikkat çeken bir adım atıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 11:11:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman, Ronaldo için kanunları değiştirdi

Suudi Arabistan’da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasını engelleyen yasadan, Cristiano Ronaldo ile kız arkadaşı Georgina Rodriguez muaf tutulacak.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.

Törene sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte gelen Ronaldo, senelik 200 milyon dolar kazanacağı 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Suudi Arabistan Kralı da bu transfer için yetkisini kullandı.

Kral izin verdi

Kral, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez için evlilik muafiyetini kaldırdı. Suudi Arabistan kanunlarına göre evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşaması yasak ve ciddi cezaları bulunuyor.

Ronaldo, 7 yıldır birliktelik yaşadığı Rodriguez'den çocuk sahibi olsa da evlilik yapmadı.

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