Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den af kararı

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'deki askeri personelden ceza almış olanlar hakkında af kararı çıkardı.

Kraliyet af kararında şu ifadeler yer aldı:

"Arap koalisyon güçlerinin çatısı altında Yemen'de savaşan silahlı kuvvetler personelinin göstermiş olduğu özverili gayretlerini takdir ederek, kendileri ile ailelerinin mutlu ve memnun edilmesi için belirli kural ve esaslara bağlı kalarak, Yemen'de askeri operasyonlara katılan personel hakkında verilmiş olan askeri ve mesleki cezalar af edilmiştir."

Ayrıca açıklamada, af talebinin Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman tarafından geldiğine işaret edildi.

Kaynak: AA