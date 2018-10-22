Suudi Arabistan kesenin ağzını açtı

Suudi Arabistan’ın muhaliflerini Twitter’da susturmak için yüzlerce trole aylık 3 bin dolar maaş verdiği ortaya çıktı. New York Times’ın haberine göre trollere, kimlere hakaret edecekleri ve hangi konuda daha çok tweet atacaklarının listesi günlük olarak veriliyor.

Suudi Arabistan’ın, aralarında İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da olduğu muhalifleri tehditlerle susturmak için bir ‘Twitter ordusu’ kurduğu ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin trol ordusu çalışmalarına katılanlara dayandırdığı haberine göre, 2010 yılında kurulan ve yüzlerce kişinin çalıştığı ‘ordu’ için Riyad yönetimi kesenin ağzını açtı. Habere göre, aylık 3 bin dolar maaş alan yüzlerce kişi, muhalifleri bir yandan taciz ederken, diğer yandan Riyad yönetiminin politikalarına karşı olan sohbetleri de Twitter’a şikayet ediyor.

KAHTANİ YÖNETİYOR

Ordunun başında ise, çalışanların “troll master” olarak adlandırdığı, daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlığını yapan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el Kahtani bulunuyor. Kaşıkçı cinayeti üzerine geçtiğimiz hafta Suud Kralı Selman tarafından görevinden alınan Kahtani, 8 Ağustos 2017’de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan aleyhinde yazanları “kara listeye” aldıklarını açıklamış ve sosyal medya kullanıcılarından bu isimlere karşı destek istemişti.

MUHALİF SOHBETLERE MESAJ YAĞMURU

Habere göre, ekip yöneticileri, çalışanlara tehdit ve hakaret edilecek muhaliflerin listelerini, her gün paylaşılması gereken mesajları ve Twitter’da öne çıkarılması istenen hükümet yanlısı mesajları iletiyor. Trollerden, Kraliyet ailesine ait bazı özel karelerin de öne çıkarmaları isteniyor. Pek çok farklı hesaba sahip olan troller, kendilerine verilen konularla ilgili sohbetleri bularak, bunları mesaj yağmuruna tutuyor. Muhalif bir sohbetin alevlenmesi durumunda troller, konuyu dağıtmak için pornografik fotoğraf dahi paylaşabiliyor.

CAN GÜVENLİĞİ KORKUSU

Trol ordusu için iş ilanı ise Twitter üzerinden veriliyor. Yapılan mülakatta iş tanımı öncelikle belirtilmiyor. Haberde, bazı kişilerin, bu noktadan sonra işi reddederse muhalif oldukları anlaşılacağı için mecburen işi kabul ettikleri ifade edildi.

EKONOMİ PLANINI ELEŞTİRENLER HAPİSTE

Gazete, Riyad yönetiminin, danışmanlık şirketi McKinsey’nin bir raporunda bahsi geçen üç muhalifi susturduğunu da yazdı. Buna göre, McKinsey’nin, 2015 yılında, Veliaht Prens Selman’ın ekonomik tedbir planına karşı Twitter’dan gelen eleştirileri derlediği raporunda adı geçen üç Twitter hesabından birinin sahibi kısa süre sonra tutuklandı. Bir diğer hesap sahibinin iki kardeşinin hapse atıldığı, diğer hesabın ise kapatıldığı belirtildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK