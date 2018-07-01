0553 313 94 23

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu

Katarlı hacı adayları, kendi ülkelerine ait olan bir hava yolu şirketi ile Suudi Arabistan’a giderek hac veya Umre vazifesini yerine getiremeyecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Katarlı hacı adaylarının Katar'a ait olmayan herhangi bir hava yolu şirketiyle ülkeye gelerek, hac vazifesini yapabileceklerini belirtti.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:01
Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, 2018 hac mevsimi için hazırlıkların tamamlandığı ve bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin beklendiği ifade edildi.

Katarlı hacı adaylarının Katar'a ait olmayan herhangi bir hava yolu şirketi ile Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na gelebilecekleri kaydedilen açıklamada, hac farizasını yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yapabilecekleri online sisteme ait linkin gelecek ay duyurulacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının geçen yıl Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman'ın emri ile hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı. 

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:01
  1. Suudi Arabistan
  2. Katar
  3. Hac
  4. Umre

YORUM YAZ

  • FatihFatih8 sa önce
    Onlarda thy' la gitsinler
  • Yav he heYav he he8 sa önce
    Bunların hesabı elbet sorulur. İbadet mekanını siyasi ve gelir kaynağı haline getiriyorlar. Mekkeli müşriklerin aynısını yapıyorlar. Allah şaşırtmasın.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
  1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
  2. Piknik sepeti için tarifler
  3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı..
  4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
  5. Almanya'da istifa depremi!
  6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
  7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
  8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
  9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
  10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
  11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
  12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
  13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
  14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
  15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
  16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
  17. İspanya'da bir dönem kapandı!
  18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
  19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
  20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'