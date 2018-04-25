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Suudi Arabistan Katar'a Suriye 'faturası' kesti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının bedelini ödemesi gerektiğini" söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:09
Suudi Arabistan Katar'a Suriye 'faturası' kesti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki ifadelerine işaret ederek, Katar'ın Suriye'deki ABD askerleri için bedel ödemek zorunda olduğunu iddia etti.

Trump'ın, söz konusu basın toplantısında "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının parasını vermesi ve oraya kendi askerlerini göndermesi gerekir. Bunun da ABD Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne sağladığı korumayı iptal etmeden önce olması gerekiyor." dediğini aktaran Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, rejim bir haftadan az sürede düşecektir." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Katar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:09
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