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Suudi Arabistan Katar vatandaşı Reşid'i serbest bıraktı

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:57
Suudi Arabistan Katar vatandaşı Reşid'i serbest bıraktı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Katar vatandaşlığı bulunan Suudi Nevvaf Talal er-Reşid'i serbest bıraktı.

"Düşünce Tutukluları" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suudi Arabistan, yasal bir sebep olmaksızın 10 ay önce gözaltına alınan Nevvaf Reşid'i serbest bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nevvaf Reşid'in serbest bırakılma haberini doğruladı.

Suudi Arabistan'dan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı geçen yıl mayıs ayında yaptığı açıklamada, Riyad yönetiminin talebi üzerine ve "iki ülke arasındaki karşılıklı güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde" Reşid'in Suudi Arabistan'a teslim edildiğini duyurmuştu.

Aynı zaman diliminde Reşid'in kabilesi Şemr, akrabalarının serbest bırakılması talebiyle Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e mektuplar göndermiş, Reşid'in herhangi bir suç işlemediğini belirtmişti.

Riyad'daki Ceza Mahkemesi de perşembe günü, insan hakları aktivisti 3 kadının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Nevvaf Reşid'in, 2003 yılında Cezayir'de öldürülen ünlü şair Talal er-Reşid'in oğlu olduğu belirtiliyor.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 19:57
  1. Katar
  2. Nevvaf Talal er-Reşid
  3. Suudi Arabistan

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