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Suudi Arabistan-Kanada gerilimi öğrencileri vurdu

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarının durdurulduğu bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:03
Suudi Arabistan-Kanada gerilimi öğrencileri vurdu

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci gönderilmesi programlarını durdurduğu ifade edilerek, bu tür programlara kayıtlı olanların diğer ülkelere nakli için acilen bir program hazırlanacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:03
  1. suudi arabistan kanada gerilimi

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