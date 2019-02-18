0553 313 94 23

Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov:- "(Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretimi) İlgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90’a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz”

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:02
Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek

MOSKOVA (AA) - Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesine ilişkin anlaşmanın ay sonuna kadar imzalanacağını söyledi.

Çemezov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesi için müzakerelerin sürdüğünü belirten Çemezov, “Suudi Arabistan’la ilgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90’a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz.” dedi.

Venezuela’da kalaşnikof fabrikasının inşaatına ise devam edildiğine işaret eden Çemezov, “Fabrikanın inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Venezuela ile anlaşmamızın bir kısmı krediyle bir kısmı ise nakitle yapıldı.” diye konuştu.

Rosteh’ten bir süre önce yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesinin yanı sıra Brezilya ile de iş birliği alanlarının istişare edildiği bildirilmişti.

Mihail Kalaşnikof tarafından 1947’de tasarlanan kalaşnikof, dünyanın en yaygın hafif silahı olarak tanınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:02
  1. Kalaşnikof
  2. Rusya
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de meydana gelen kazada otomobil evin bahçesine girdi
    1. Düzce’de meydana gelen kazada otomobil..
    2. AK Parti'nin Isparta mitingi
    3. Ünye’de iş yeri kurşunlandı
    4. Zabıta ekipleri şoke oldu! Kavanozun..
    5. Bartın'da yüksekten düşen işçi öldü
    6. Guaido destekçisi Avrupalı..
    7. Akhisarspor'da Galatasaray maçı..
    8. Misyonerler seçimler için geliyor
    9. İran hükümetine Rusya'dan 5 milyar..
    10. Ayak yanması neden olur | Ayak yanması..
    11. Borsa günü düşüşle tamamladı
    12. Konya'da 4. kattan düşen kadın öldü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    14. 2019 bekçi alımı 2019 bekçi alımı ne..
    15. Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu
    16. UEFA Başkanı Ceferin'den Konyaspor..
    17. Akhisarspor, Galatasaray maçı..
    18. "Kartpostal belediyeciliğinden uzak..
    19. Bursa’da köfteli çorba şenliği
    20. Emekli polis memuruna "uyarı cezası"..
    21. Camili Bilgievi’nden file örme..
    22. İş adamı Murat Demir, Cide’ye..
    23. Bacakta yanma hissi nasıl geçer?
    24. Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı..
    25. Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
    26. Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3..
    27. ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’..
    28. Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan..
    29. Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10..
    30. IKBY'de geçici parlamento başkanı..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!