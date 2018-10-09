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Suudi Arabistan izin verdi: Konsoloslukta arama yapılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan'ın konsolosluk binasında arama yapılmasına izin verdiğini açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 13:03
Suudi Arabistan izin verdi: Konsoloslukta arama yapılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca  konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. 

Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:03
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