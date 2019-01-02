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Suudi Arabistan istedi, Netflix programını yayından kaldırdı

Netflix, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine, bu ülkeye yönelik Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş konusunda eleştiri bölümünü yayından kaldırdı- Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesindeki editörü Karen Attiah:- "Netflix'in (Minhaj'ın) Suudi Arabistan'ı eleştirdiği bölümleri yayından kaldırması acımasızca"

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:38
Suudi Arabistan istedi, Netflix programını yayından kaldırdı

NEW YORK (AA) - Küresel internet televizyon ağı Netflix, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği programı, Suudi Arabistan'da yayından kaldırdı.

ABD'li komedyen Hasan Minhaj'ın sunduğu ve Netflix'te yayımlanan "Patriot Act" adlı programın son bölümü Suudi Arabistan'da sansüre takıldı.

Minhaj, programının son bölümünde, Suudi Arabistan'a ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş konusunda eleştiri yaptı.

Söz konusu bölümde Minhaj, Suud yönetiminin Kaşıkçı cinayeti konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yapması konusunda da şu eleştirilerde bulundu:

"Suudi Arabistan, onun (Kaşıkçı'nın) ortadan kaybolmasını açıklamak için mücadele veriyordu. Önce konsolosluktan güvenli bir şekilde ayrıldığını söylediler, ardından Kaşıkçı'nın hayatta olduğunu kanıtlamak için dublör kullandılar. Bir noktada, onun Jackie Chan tarzı bir arbedede öldüğünü söylüyorlardı. O kadar çok açıklama yaptılar ki. Bir tek Kaşıkçı'nın kendi başına kaya tırmanışı yaptığı esnada ölmediğini söylemedikleri kaldı."

Bunun üzerine Netflix, programın son bölümünü Suudi Arabistan'da yayından kaldırarak, "Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz, geçerli bir hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan'da yayından kaldırdık." açıklamasını yaptı.

CNN'e konuşan bir Netflix yetkilisi de söz konusu bölümün, programın resmi Youtube kanalında hala tüm bölgeler için erişime açık olduğunu belirtti.

- "Netflix'in bu adımı acımasızca"

Netflix, bu adımının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesindeki editörü Karen Attiah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Netflix'in (Minhaj'ın) Suudi Arabistan'ı eleştirdiği bölümleri yayından kaldırması acımasızca." yorumunda bulundu.

Attiah ayrıca, "Neden Netflix, hızlı bir şekilde bu hareketin Suudi Arabistan'dan gelen 'geçerli' bir hukuki talep olduğunu söyledi? Özellikle Suudi Arabistan'ın küresel çaptaki siber suçlarını göz önüne alırsak. Netflix, bu talebi geri çevirmeyi denedi mi? Suudiler, Netflix'i, Kaşıkçı ve Suudi Arabistan hakkındaki Patriot Act bölümünü kaldırmazsa ülkede tamamen yasaklamakla mı tehdit etti?" ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson da yaptığı açıklamada, "Kendi vatandaşları için sanatsal, siyasi, komedi de dahil hiçbir özgürlüğe inanmayan bir hükümetin taleplerine boyun eğiyorsa Netflix'in sanatsal özgürlüğü desteklediği iddiasının hiçbir anlamı kalmıyor." görüşünü paylaştı.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:38
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Hasan Minhaj
  3. Suudi Arabistan

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