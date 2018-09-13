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Suudi Arabistan İsrail'den hava savunma sistemi aldı

Suudi Arabistan’ın kendisini Yemen’deki Husi isyancıların füze saldırılarından korumak için İsrail’den Demir Kubbe füze savunma sistemleri satın aldığı açıklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:09
Suudi Arabistan İsrail'den hava savunma sistemi aldı

Suudi Arabistan ile İsrail arasında yaşanan siyasal dostluk, askeri ticaret alanına da taşınıyor. Riyad yönetiminin milyar dolarlar verip satın aldığı ABD yapımı Patriotlar Yemenli Husilerin saldırılarınan karşı etkisiz kalınca Suudiler yönünü "Kuzeydeki dostu" İsrail'e çevirdi.

Suudi Arabistan İsrail'den İron Dome, yani Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi satın aldı.

BAE DUYURDU

İsrail'in Jerusalem Post isimli gazetesinde yayınlanan haberde Suudi Arabistan’ın kendisini Yemen’deki Husi isyancıların füze saldırılarından korumak için İsrail’den Demir Kubbe füze savunma sistemleri satın aldığını bildirdi. Anlaşmaya, iki ülke arasında daha geniş yelpazede askeri iş birliğine yönelik anlaşma sağlanması planlarını da katan ABD’nin aracılık ettiği bildirildi.

Üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde İsrail’in ilk önce bir Arap ülkesine Demir Kubbe sistemini satmayı reddettiğini; ABD’nin müdahalesi ve sistemin İsrail’e bölgeye tehdit oluşturmayacağına yönelik daha fazla garanti vermesinin ardından anlaşmaya varıldığını belirttiğini yazdı.

İRAN'A KARŞI BİRLİK

Suudi Arabistan'ın bu gayri meşru ortaklığı yılın başında başlamış, İsrail ile diplomatik temaslar ve ikili diyaloglar ile devam ederek ülkeleerin birbirlerini güzellemelerine kadar gitmişti.

Gelinen bu noktada Suudi-İsrail, İran’ın bölgedeki hakimiyetini kırmak için iki dost ülke haline geldi. Suudiler ayrıca ABD'den sonra bir de İsrail'in güdümüne girmiş oldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:09
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