Suudi Arabistan, Irak sınırında gözetim sistemlerini devreye soktu Suudi Arabistan, Irak topraklarından yapılan saldırıları önlemek amacıyla gözetim sistemlerini devreye soktu.

Suudi Arabistan, Irak topraklarından yapılan saldırıları önlemek amacıyla gözetim sistemlerini devreye soktu.

"Irak topraklarından Suudi petrol sahalarını hedef alan uçakların fırlatılması" konusunda Iraklı yetkilileri uyaran Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri, Irak sınırındaki gözetim sistemlerinin yerleştirilmesi ve hava izlemesi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ”İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik bu tür saldırıların tekrarlanması zarar verecek. Irak ordusu sınırı terör gruplarından korumalı” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkililer, Suudi Arabistan’a 14 Mayıs’ta yapılan saldırıların Irak topraklarından yapıldığını duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.