Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti

Suudi Arabistan niyetini iyice belli etti. “2030 Reformları” adı altında yapılan İslâm’a muğayir skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önceki saçmalıkları gölgede bırakacak bu rezalet, Suudi Arabistan’ın reformlarını öven bir klip oldu. Klipte kullanılan şarkıyı, başı açık ve aşırı makyajlı bir kadın seslendirirken, üzerinde Allah (c.c.) ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) isimlerinin yazılı olduğu Suudi Arabistan bayrağının önünde dans etmesi en büyük ayıp oldu. Ayrıca klipte kullanılan şarkının İngilizce olması da, Suudilerin patronunun kim olduğunu gözler önüne serdi.

2030 “vizyonu”

2030 vizyonuna vurgu yapılan ve Waad Muhammed'in seslendirdiği şarkıda şu ifadeler yer alıyor:

“Bu şovu dünya görmeli. Nereye gidersem gideyim, hiçbirisi evim (Suudi Arabistan) gibi değil. Suudi Arabistan kadar güzeli yok, sen de biliyorsun.”