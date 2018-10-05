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Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti

ABD kuklası Suudi Arabistan, “ılımlı İslam” skandallarına bir yenisini daha ekleyerek, reform adı altında yapılan saçmalıklarını övdüğü bir klip çekti. Klipte kullanılan şarkı İngilizceydi ve şarkıyı söyleyen kadının başı açık olması dikkat çekti. En büyük rezalet ise, üzerinde Allah (c.c.) ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) isimlerinin yazılı olduğu Suudi Arabistan bayrağının önünde dans etmesi oldu.

05 Ekim 2018 Cuma 16:39

Suudi Arabistan niyetini iyice belli etti. “2030 Reformları” adı altında yapılan İslâm’a muğayir skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önceki saçmalıkları gölgede bırakacak bu rezalet, Suudi Arabistan’ın reformlarını öven bir klip oldu. Klipte kullanılan şarkıyı, başı açık ve aşırı makyajlı bir kadın seslendirirken, üzerinde Allah (c.c.) ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) isimlerinin yazılı olduğu Suudi Arabistan bayrağının önünde dans etmesi en büyük ayıp oldu. Ayrıca klipte kullanılan şarkının İngilizce olması da, Suudilerin patronunun kim olduğunu gözler önüne serdi.

2030 “vizyonu”

2030 vizyonuna vurgu yapılan ve Waad Muhammed'in seslendirdiği şarkıda şu ifadeler yer alıyor:

Bu şovu dünya görmeli. Nereye gidersem gideyim, hiçbirisi evim (Suudi Arabistan) gibi değil. Suudi Arabistan kadar güzeli yok, sen de biliyorsun.”

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:39
  1. Suudi Arabistan
  2. Waad Muhammed

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