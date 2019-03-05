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Suudi Arabistan İngiltere'nin Hizbullah kararından memnun

05 Mart 2019 Salı 16:49
Suudi Arabistan İngiltere'nin Hizbullah kararından memnun

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almasını, dünyadaki terörle mücadele çabaları açısından "yapıcı bir adım" olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkili kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin İran destekli bu milisleri terör örgütleri listesine alma kararının Suudi Arabistan tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İngiltere'nin bu adımının dünyadaki terörle mücadele çabaları açısından "önemli ve yapıcı" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kararın Suudi Arabistan'ın Lübnan Hizbullahı'na karşı attığı adımlarla uyumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsan terörist milislere karşı sağlam bir duruş sergilemede Suudi Arabistan ve İngiltere'yi takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

- Hizbullah tepki göstermişti

Lübnan Hizbullahı, siyasi kanadın İngiltere tarafından terör örgütleri listesine almasını "ABD'ye alçakça bir itaat" olarak tanımlamıştı.

İngiltere'nin kararının ardından Hizbullah tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada, "Terörü kucaklayan, finanse eden ve destekleyen hiçbir ülkenin bir partiyi veya direniş hareketini terörle suçlamaya hakkı yoktur." ifadesi kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:49
  1. İngiltere
  2. Suudi Arabistan

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