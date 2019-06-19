0553 313 94 23

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin sabah saatlerinde Hudeyde'den gönderdiği bir İHA'nın Suudi Arabistan hava sahasına girmeden Yemen'in Hacce kenti semalarında iken vurulduğunu belirtti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
  1. Husi
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona erdi
    1. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    2. PKK sığınağında füze bulundu
    3. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    4. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    5. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    6. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    7. Jandarmadan kenevir operasyonu
    8. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    9. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    10. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    11. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    12. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    13. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    14. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    15. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    16. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    17. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    18. Yangında meraklı kalabalık yüzünden..
    19. Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
    20. ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim..
    21. Vali Su: “Sahil Güvenlik, vatandaşa..
    22. Edirne’de ev yangını
    23. Yardıma muhtaç ailenin dramı yürek..
    24. Edremit’te muhtarlarla değerlendirme..
    25. ‘Ölüm Kavşağı’nda trafik kazası: 1..
    26. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    27. Yemen'de Husiler tarafından..
    28. Araklı’daki selde hayatını kaybeden 5..
    29. Çaldıkları klima ve televizyonları..
    30. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu