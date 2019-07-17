0553 313 94 23

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın Cazan kentine gönderdiği İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin (Martin Griffiths) Sana'da olduğu bir zamanda Husilerin kentleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesi bölgesel ve uluslararası tehlikenin sürdüğünün göstergesidir." ifadelerine yer verdi.

- Husilerden geniş çaplı İHA saldırısı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cazan Havaalanı'na Kasıf-2 tipi İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Havaalanındaki önemli askeri noktaların hedef alındığını kaydeden Seri, saldırılar nedeniyle Cazan Havaalanı'ndaki uçuşların durduğunu ifade etmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
  1. Husiler
  2. İHA
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize Valisi Çeber ve Belediye Başkanı Metin’den Çaykur Rizespor’a kombine desteği
    1. Rize Valisi Çeber ve Belediye Başkanı..
    2. Sultanbeyli'de erkek cesedi bulundu
    3. Tunceli'de acı tesadüf! İkisi de şehit..
    4. Babasının canı pahasına yangından..
    5. Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci..
    6. Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele..
    7. Suda yaşanan can pazarı kamerada
    8. Tarihi eser kaçakçıları jandarma..
    9. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    10. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    11. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    12. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    13. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    14. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    15. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    16. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    17. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    18. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    19. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    20. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    21. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    22. Boksta milli mesai
    23. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    24. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    25. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    26. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    27. Trabzonspor'dan sürpriz kaleci..
    28. "ABD ve İsrail'in ortak davamızı rehin..
    29. Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo..
    30. Elinde silahla ateş ede ede evlilik..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’