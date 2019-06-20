Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki Cazan tarafına Yemen'deki Husilerce gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, bu akşam Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine doğru ilerleyen bir İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.



Maliki, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bugün yaptığı 2 ayrı açıklamada, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını, Cazan ilindeki elektrik santralini de "cruise" füzesi ile vurduklarını söylemişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.