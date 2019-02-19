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Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan krizinde hedefimiz gerilimi azaltmak"

Suudi Arabistan, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Hindistan ziyaretinin amacının, Hindistan-Pakistan krizindeki gerilimi azaltmak olduğunu belirtti.

19 Şubat 2019 Salı 12:54
Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan krizinde hedefimiz gerilimi azaltmak"

Suudi Arabistan, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Hindistan ziyaretinin amacının, Hindistan-Pakistan krizindeki gerilimi azaltmak olduğunu belirtti.


Pakistan’dan başlayarak Hindistan ve Çin’i de kapsayan Asya turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun ilk durağı Pakistan’ın ardından bugün Hindistan’a gidiyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın amacının iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak olduğu belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın amacının iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak ve sorunları barışçıl yoldan çözmenin bir yolunu bulmak olduğunu söyledi.


Keşmir’de 14 Şubat’ta bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetmiş ve bölgede Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Pakistan’ı suçlayan Hindistan, krizin çözümü için veliaht prensten yardım istedi.



20 milyar dolarlık anlaşma


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan ziyaretinde Pakistan’la 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Suudi yatırımlarının, iki ülke için de önemli olduğu belirtildi. Pakistan gazeteleri anlaşmayı manşetine taşırken ülkenin mali krizin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığını duyurdu.



Keşmirlilerden Selman’a çağrı


Keşmir’de yaşayanlar, iki ülke arasındaki anlaşmazlık için seslerini Veliaht Prense duyurmaya çalıştı. Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad’da bir araya gelen Keşmirliler, taşıdıkları pankart ile Selman’a seslendi. Keşmişliler, "İşgal altındaki Cemmu ve Keşmir’de, Hindistan’ın terörizmine maruz kalan Keşmirlilere yardım etmesi için Muhammed Bin Selman’a sesleniyoruz" yazılı pankart taşıdı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:54
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