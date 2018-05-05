Suudi Arabistan gerçek düşmanını duyurdu!

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, BBC’de yayınlanan "Diyalog Noktası" isimli programa katılan Kral Selman’ın danışmanı Enver Eşki, "Filistinliler Suudlular değil" derken, "Diğer devletlerden önce, mantık öncelik Suudi Arabistan’ın savunulmasını gerektirir" ifadeleriyle Filistin’in Suudi Arabistan’ın önceliği olmadığını vurguladı.

Eşki, Suudi Arabistan’ın, İsrail’in varlığından dolayı İran’a karşı ABD-İsrail ittifakının içerisinde yer almayacağını söyledi.

Eşki, Riyad yönetiminin Suudi Arabistan şehirlerine yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunulduğu taktirde ancak İran ve Hizbullah’a karşı bir savaşta İsrail’le ortak hareket edebileceğini ifade etti.

BBC’deki konuşmasında İsrail’i şiddetli bir şekilde savunan Enver Eşki, İsrail’in hayali bir düşman oladuğunu İran’ın ise gerçek bir düşman olduğunu söyledi.

Enver Eşki, İsrail’le normalleşme sürecine de dikkat çekti. Eşki, değişik platformlarda İsrail’le normalleşmeyi savunmuş, İsrail Dışişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Dore Gold ile Amerika’da aynı panelde konuşmacı olmuş ve samimi pozlar vermişti.