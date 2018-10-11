Suudi Arabistan engellenecek mi? Donald Trump açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayından dolayı Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırımlarının engellenmesi için bir neden görmediğini duyurdu.11 Ekim 2018 Perşembe 22:20
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayından dolayı, "Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırımlarının engellenmesi için bir neden görmüyorum. Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili kısa sürede rapor bekliyorum" dedi.
YORUM YAZ