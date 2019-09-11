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Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü- Bakan Assaf, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk Suudi Dışişleri Bakanı oldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney Kıbrıs'a ilk resmi ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Suudi Arabistan'dan Güney Kıbrıs'a, dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk ziyaret yapıldı.

Rum ve Suudi basınında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Güney Kıbrıs'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Assaf, Lefkoşa'ya düzenlediği ziyarette Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelerde bulundu

Bakan Assaf, görüşmede, Kıbrıs meselesini ele aldıklarını belirterek, "Biz Kıbrıs'ın meşruluğunu ve egemenliğini destekliyoruz. Ayrıca, Kıbrıs konusunda özellikle Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kararları destekliyoruz. Tarafların sorunları barışçıl yollarla çözmesini umuyoruz. Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Assaf, coğrafi konumu ve Arap dünyası ile yıllardır süren diyaloğu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Rum Bakan Hristodulidis de Suudi bir bakan tarafından Güney Kıbrıs'a yapılan ilk resmi ziyaretin önemini vurgulayarak, bu ülkeyle politika, ekonomi, enerji, güvenlik, askeri ve savunma gibi alanlarda yapılacak potansiyel iş birliklerine dikkati çekti.

Bakan Assaf, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk Suudi Dışişleri Bakanı oldu.

Suudi Arabistan'ın Güney Kıbrıs'taki ilk büyükelçisi Halid Muhammed Al Sharis de geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e güven mektubunu sunmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:13
  1. Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf
  2. Güney Kıbrıs
  3. Suudi Arabistan

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