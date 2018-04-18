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Suudi Arabistan çatışmaya girdi!

Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan askerleri, Yemen sınırında bulunan Necran şehrinde Husiler ile çatıştı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:58
Suudi Arabistan çatışmaya girdi!

Suudi Arabistan ve Yemen sınırındaki Necran şehrinde Suudi askerler ile Husiler arasında çatışma çıktı.

İran destekli milis grup Husiler’in bölgeye roket attığı 5 Suudi askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Mart 2015’ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husiler ve Salih yanlılarına karşı hükümeti destekliyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:58
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