Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili izahat vermesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.04 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Dışişleri Bakanlığı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin izahat istemek üzere, Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdığı öğrenildi.
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