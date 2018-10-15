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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de girdi

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunun incelemesi devam ederken, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de başkonsolosluğa girdi

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:14
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de girdi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluğa gelmesinin ardından, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de binaya girdi. 

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi. 

Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü. 

Ortak çalışma grubundaki yetkililerin başkonsolosluktaki incelemeleri sürüyor. 

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor. 

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. 

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:14
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan

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