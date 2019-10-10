Barış Pınarı Harekatı YPG'ye 100 milyon dolar yollayan Suudi Arabistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Dünyanın takip ettiği operasyona ise Suudi Arabistan'dan tepki geldi. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına kınama mesajı yayınlandı.

Harekat bölgeyi tehdit ediyormuş!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından yayınlanan mesajda, "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer aldı. Mesajda, "Türkiye'nin saldırısı Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve bölge güvenliğini tehdit ediyor" denildi.

YPG'ye 100 milyon dolar göndermişlerdi!

Suudi Arabistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine terör örgütü YPG'ye 100 milyon dolar destek göndermişti.

Lübnan da tepkili

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon başlatma kararını gözden geçirme çağrısında bulunarak, bu tür eylemlerin sivillerin ölümüne ve yerlerinden olmasına yol açacağını belirtti.

Yazılı açıklamada, "Suriye'de istikrarın sağlanması ve Suriye topraklarının bütünlüğüne bağlı kalarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi amacıyla Türk komutanlığını, kararını gözden geçirmeye ve tüm taraflarla işbirliği yapmaya çağırıyoruz" dendi.

Türkiye terörün kökünü kazımakta kararlı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün gece başladı. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

TSK 30 kilometre içeri girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.