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Suudi Arabistan askeri operasyon başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini Husilerden temizlemek için geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 22:19
Suudi Arabistan askeri operasyon başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Yemen'deki Batı Sahili Koalisyon Güçleri Komutanı Tuğgeneral Ali et-Tuneyci, Hudeyde kentinde Husi milislerin kontrolü altındaki bölgelere birçok koldan askeri operasyon başlattıklarını söyledi.

Tuneyci, Yemen ordusunun kentin doğusundaki '16 Kilometre' alanındaki varlığının, koalisyon güçleri tarafından güçlendirilmesinin ve Husilerin Sana ile Hudeyde arasındaki önemli ikmal hatlarının kesilmesinin ardından operasyonun başlatıldığını ifade etti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:19
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