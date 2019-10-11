Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama meydana geldi Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde yakınlarında, bir İran tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde yakınlarında, bir İran tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından, tankerde bulunan petrolün Kızıldeniz'e döküldüğü belirtiliyor. İran medyasında yer alan haberlere göre patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, olayın bir terör eylemi olabileceğinin de değerlendirildiği öğrenildi. Patlamanın geminin gövdesinde gerçekleştiği ve tankerin iki ana rezervuarına zarar verdiği bildirildi. Ölü ve yaralı yok Patlama sonrası yapılan açıklamada mürettebatın güvende olduğu ve durumun kontrol atında tutulduğu aktarıldı.

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