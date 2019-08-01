0553 313 94 23

Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru serbest bıraktı

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:31
Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru serbest bıraktı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'yi serbest bıraktı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da 20 aydır tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uluslararası basında, Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'de gözaltına alınan doktor Fitaihi'nin "keyfi" şekilde tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde haberler yer almıştı.

Konuyla ilgili birçok insan hakları kuruluşu tepkilerini ortaya koyarken ABD Kongresindeki Demokrat senatörler de nisan ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdikleri mektupta ülkede tutuklu bulunan birçok muhalif ve aktivisti serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Mektupta, şu ifadelere yer verilmişti:

"Harvard Üniversitesi mezunu bir doktor olan ve Kasım 2017'den bu yana herhangi bir resmi suçlama ya da mahkeme olmadan hapiste tutulan Fitaihi'nin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Dr. Fiatihi'nin işkenceye uğradığına dair korkunç raporlar da belgelendi. Bir Amerikan vatandaşına böyle davranılmasını hoş görmeyeceğiz ve bu konuyla kati bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyoruz."

New York Times da mart ayında yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde doktor Fitaihi'nin Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

Haberde, 55 yaşındaki Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu, işkence sırasında kırbaçlandığı öne sürülmüştü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:31
  1. Dr. Walid Fitaihi
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı
    1. Zihinsel ve bedensel engelli genç..
    2. Çin İslam'a savaş açtı!
    3. ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu..
    4. Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru..
    5. Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik..
    6. Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin..
    7. ABD'nin Afganistan Özel..
    8. Başbakan Orban'dan "von der Leyen"..
    9. İsveç’teki dilenciler belediyeye aylık..
    10. Aydın'da "jeotermal santral" protestosu
    11. Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar..
    12. Çatıda mahsur kalan hamile kedi..
    13. Yeni Malatyaspor, Slovenya'dan turla..
    14. Ankara’da “Kıbrıs Resepsiyonu”
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel..
    17. KKTC Milli Günü resepsiyonu
    18. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde..
    19. İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    20. Adıyaman'da ev yangını
    21. Yeni Malatyaspor rakibini yıktı geçti!
    22. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    23. ABD'den skandal 'güvenli bölge'..
    24. Edirne'de greyderin çarptığı çocuk..
    25. Çocuklarını almaya giden aile kaza..
    26. Gri kategoride yer alan terörist..
    27. Ünlü anketçiye saldırı! Şikayetçi olmadı
    28. İtalyan firması, Suudi Arabistan ve..
    29. Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın..
    30. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'