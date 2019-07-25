0553 313 94 23

Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:59
Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, ülkenin kuzey bölgesinde ABD ile düzenlediği ortak askeri tatbikat sona erdi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık iki hafta süren ortak tatbikat, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Abdullah el-Mutayr ve ABD ordusu merkez komutanlığında görevli Korgeneral Terry Ferrell'in katılımıyla düzenlenen törenle sona erdi.

Törende konuşan Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mutayr, tatbikatın hedefinin ABD ile askeri iş birliğini artırmak, deneyimleri ve kavramları paylaşmak ve savaşa hazırlık durumunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

Korgeneral Ferrell de ülkesinin Suudi Arabistan ile dostluğu ve ortaklığı geliştirmeyi arzuladığını aktardı.

Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresinde tansiyonun iyice yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:59
  1. ABD
  2. ortak askeri tatbikat
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasmını pompalı tüfekle kovaladı
    1. Hasmını pompalı tüfekle kovaladı
    2. Milletvekili Toprak, STK..
    3. Tedavisi yapılan "Çayır delicesi"..
    4. Kastamonu’da alacak verecek kavgası: 1..
    5. CHP çalıştayı için hazırlıklar..
    6. Suudi Arabistan-ABD ortak askeri..
    7. "2002'den bu yana en büyük indirim"
    8. Akdeniz'de göçmen faciası
    9. Menemenspor'a Arnavut kaleci
    10. Hayırsever vatandaştan muhtaçlara..
    11. “Yalnız Değilsiniz" projesi
    12. Yeşilyurt’ta tarım arazilerinin ulaşım..
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Kadınlar plajı açıldı
    15. Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında..
    16. Apar topar iptal etti! Tutuklanma..
    17. Kaş’ta çıkan anız yangını korkuttu
    18. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’den..
    19. EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız..
    20. Türkiye drone şampiyonası Kapadokya’da..
    21. Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisini..
    22. Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi..
    23. "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı
    24. FETÖ'den gözaltına alınan havacılara..
    25. Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya..
    26. Sarız’da tabanca ve tabanca imalatında..
    27. Başkan Altun, vatandaşları mutlu..
    28. İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp..
    29. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
    30. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı