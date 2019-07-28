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Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal medyadan destek

Suudi Arabistan'da tutuklu alime, "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketiyle destek mesajları yağıyor

28 Temmuz 2019 Pazar 15:33
Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal medyadan destek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tutuklu tanınmış alimlerden Selman el-Avde'ye destek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketi ülke genelindeki güncel konular (Trend Topic) listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya trollerinin karşı hamlesine rağmen "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketinin ülkede "Trend Topic" listesine girdiğini belirtti.

Söz konusu etiketin "Trend Topic" listesine girmesinin, toplumun babasıyla büyük dayanışma içinde olduğuna işaret ettiğini kaydeden Avde ayrıca toplumun adalet değerlerinin yanında yer aldığını da gösterdiğini ifade etti.

- Duruşma birkaç ay sonraya ertelendi

Avde ayrıca babasının "terör örgütüne liderlik, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlamayla yargılandığı davanın ve bugün yapılması beklenen duruşmanın birkaç ay sonraya ertelendiğini belirtti.

Duruşmayla ilgili daha fazla bilgi vermeyen Avde, babasının yaklaşık 2 yıldır hücre hapsinde tutulduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketinin ülkede "Trend Topic" listesine girdiği ifade edildi.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:33
  1. Etiket
  2. Selman el-Avde
  3. Suudi Arabistan
  4. yargılama

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