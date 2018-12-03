Suudi aktivist Kaşıkçı için İsrail şirketine dava açtı

KUDÜS (AA) - Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz, "sofistike casus yazılımının", Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine katkı sağladığı iddiasıyla İsrail şirketine dava açtı.

Abdülaziz, İsrail'de açtığı davada, telefonunun, NSO Group'un ürettiği "sofistike korsan yazılım" tarafından hedef alındığını, dolayısıyla Kaşıkçı ile yaptığı konuşma ve yazışmaların açığa çıktığını iddia ediyor.

Tel Aviv'de açılan davanın Associated Press ajansı tarafından ele geçirilen belgelerinde, Suudi trollerin dizginlenmesine yönelik bir projede Kaşıkçı ile çalıştığını dile getiren Abdülaziz, projenin Suudi yöneticileri öfkelendirdiğini ve "Kaşıkçı'nın hayatına mal olduğunu" ifade ediyor.

NSO Group hakkında daha önce Meksika ve Katar vatandaşları tarafından davalar açılmıştı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, Cemal Kaşıkçı'nın Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'e WhatsApp'tan gönderdiği mesajlarda Suudi Arabistan'ı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sert dille eleştirdiğini, gazetecinin öldürülmesinde bu mesajlaşmaların da faktör olabileceğini belirtmişti.

Ekim 2017'den bu yana Kaşıkçı ile iletişim içinde olan Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ile yaptığı ses kaydı, fotoğraf ve videoların olduğu 400'den fazla WhatsApp mesajını CNN ile paylaşmıştı. Abdülaziz'in Kaşıkçı ile Ağustos 2018'e kadar WhatsApp üzerinden konuştuğu ancak telefonunun takip edildiğini fark etmesi üzerine daha güvenilir yollarla iletişimlerini sürdürdükleri belirtilmişti.