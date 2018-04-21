Suudi Arabistan'da darbe iddiası! Suudi ajans: Drone vuruldu!

Suudi devlet ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Riyad’ta izinsiz uçan küçük bir insansız hava aracı güvenlik güçleri tarafından vurularak indirildi” ifadesi kullanıldı.

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