Suudi Arabistan'da darbe iddiası! Suudi ajans: Drone vuruldu!
Suudi Arabistan'da bir darbe girişimi olduğu iddia edilirken Suudi devlet ajansından ilginç bir iddia edildi.21 Nisan 2018 Cumartesi 23:30
Suudi devlet ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Riyad’ta izinsiz uçan küçük bir insansız hava aracı güvenlik güçleri tarafından vurularak indirildi” ifadesi kullanıldı.
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