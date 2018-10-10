Suudi Adli Tıp Mahkemesi Başkanı da İstanbul'a gelmişti
Özel jetle Türkiye'ye gelen Suudi suikast timinin başındaki isim, ülkenin Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Al Tubaigy idi.10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
Dünya Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor. Her geçen saat olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm timinin kimlikleri ortaya çıktı.
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Delilleri yok etmek için görevlendirildiği iddia edildi
İstanbul’a gelen “suikast timi”nden Al Tugaiby’nin, delilleri yok etmek için görevlendirildiği iddia edildi.
Adli Tıp Mahkemesi Başkanı
Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy'nin ekiple birlikte konsolosluk, otel ve havalimanında görüntüleri buluyor.
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