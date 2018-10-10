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Suudi Adli Tıp Mahkemesi Başkanı da İstanbul'a gelmişti

Özel jetle Türkiye'ye gelen Suudi suikast timinin başındaki isim, ülkenin Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Al Tubaigy idi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
Suudi Adli Tıp Mahkemesi Başkanı da İstanbul'a gelmişti

Dünya Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor. Her geçen saat olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ölüm timinin kimlikleri ortaya çıktı.

İşte suikast uçağındaki Suudiler! Hepsinin ismine ulaşıldı

Delilleri yok etmek için görevlendirildiği iddia edildi 

İstanbul’a gelen “suikast timi”nden Al Tugaiby’nin, delilleri yok etmek için görevlendirildiği iddia edildi.

Adli Tıp Mahkemesi Başkanı 

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Mahkemesi Başkanı Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy'nin ekiple birlikte konsolosluk, otel ve havalimanında görüntüleri buluyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
  1. İstanbul
  2. Salah Muhammed Al-Tubaigy
  3. suudi arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 dk önce
    bunlar yahudinin önde gelenleri müslümöanlıkla bir ilişkileri yok. pis mahluk bunlar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
  • hakan tekinhakan tekin33 dk önce
    Bu primitif adamlar havalimanından nasıl giriş çıkış yapıyorlar acaba kimse görmüyor mu eğer gazeteciyi yanlarında götürdülerse burada görülmedi mi kamera kayıtları yok mu
  • maraşlımaraşlı36 dk önce
    Suratındada Allah cc nuru yok bu nursuzun ,
  • Yunus16Yunus1638 dk önce
    BU ADAM İNSAN KASABINA BENZİYOR. BU CANİ PARÇALARA AYIRMIŞ OLABİLİR.
Bugünkü Akit

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