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Suud müftüsü Kraliyet meddâhlığına soyundu: Bize haset ediyorlar

Suudi Arabistan Müftüsü Abdülaziz âl-i Şeyh, “Bu ülkeye dininden dolayı hased ediyorlar. Emniyette olduğundan dolayı, liderlerinden dolayı, hayır ve güzelliğinden dolayı bu ülkeye hased ediyorlar” dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 16:17
Suud müftüsü Kraliyet meddâhlığına soyundu: Bize haset ediyorlar

Suudi Arabistan Müftüsü ve Büyük Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz âl-i Şeyh, ülkesi Suudi Arabistan ve liderlerine haset edildiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası zor bir süreçten geçen Suudi Arabistan'da uzun bir süredir sessiz olan müftü Abdülaziz âl-i Şeyh, açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Müftüsü Abdülaziz âl-i Şeyh adına İlmi Araştırmalar ve Müftülük Genel Başkanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada; “Bu ülkeye dininden dolayı hased ediyorlar. Emniyette olduğundan dolayı, liderlerinden dolayı, hayır ve güzelliğinden dolayı bu ülkeye hased ediyorlar” dedi.

Gönderiye Arap sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki geldi.

Ülkede isimsiz olarak Suudi Arabistan Alimler heyeti’nin twitter hesabından yapılan açıklamada ülkenin yolsuzluğa battığı ve İslam alimlerinin hakkı söyledikleri için tutuklandıkları belirtilerek, sorumlunun Prens Muhammed bin Selman olduğu bildirilmişti. Açıklamada Prens Muhammed bin Selman’ın görevden alınması talep edilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:17
  1. Suudi Arabistan Büyük Ulema Heyeti
  2. Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i
  3. hased ediyorlar
  4. Muhammed bin Selman

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