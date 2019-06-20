0553 313 94 23

"Suud el-Kahtani, Hariri'yi istifa etmesi için tehdit etti"

Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el-Kahtani, BM'nin Kaşıkçı raporuna göre, 2017 yılında Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi istifa etmesi için tehdit etti

20 Haziran 2019 Perşembe 12:48
"Suud el-Kahtani, Hariri'yi istifa etmesi için tehdit etti"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el-Kahtani'nin, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi "tehdit ederek istifaya zorladığı" belirtildi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporunda, Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün yanı sıra, Hariri'nin 2017 yılında Suudi Arabistan ziyareti sırasındaki istifasıyla ilişkili olduğuna işaret edildi.

Raporda, Hariri'yi 2017 yılında Riyad'da bir hotel odasında "sorgulayan ve tehdit eden iki kişiden birisinin Kahtani" olduğu aktarıldı.

Callamard'ın konuştuğu olayla ilişkili kişiler, "Başbakan Hariri'nin psikolojik işkencenin yanı sıra insanlık dışı, aşağılayıcı ve acımasız muameleye maruz kaldığını" anlattı.

Suud el-Kahtani'nin Hariri'yi istifaya zorlama konusunda "şahsen aktif rol aldığına" yer verilen raporda, Kahtani'nin ayrıca tutuklanan altı kadın aktivisti "parçalara ayırarak tuvalete atmakla" tehdit ettiği öne sürüldü.

Callamard, raporunda, Kahtani'nin resmi görevlerinden alınmasının, "Suudi Arabistan hükümetinin Kahtani'nin cinayetteki ilişkisi ve sorumluluğunun itirafı" olarak niteledi.

Suud el-Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor.

-Lübnan başbakanından Suudi Arabistan'da sürpriz istifa

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Ekim 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, canlı yayında televizyonlara bağlanarak ülkesinin içinde bulunduğu şartlarla ilgili "İran ve Hizbullah'ı suçlayan" bir metin okuyarak istifa etmişti.

Lübnan başbakanından daha sonra haber alınamaması üzerine Suudi Arabistan makamlarının Hariri'yi zorla alıkoyduğu ve istifaya zorladığı iddiaları dolaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un araya girmesiyle serbest bırakılan Hariri, ülkesine döndükten sonra istifa kararından geri döndüğünü açıklamıştı.

Macron daha sonra Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla tuttuğunu söylemesine rağmen, Lübnan Başbakanı ve Suudi Arabistan yetkilileri bunu reddetmişti.

-Trol ordusunun komutanı, Kahtani

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el-Kahtani, cinayet haberlerinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Buna rağmen, Suudi Arabistan'da devam eden yargılama sürecinde Kahtani'nin ismi zanlı listesinde yer almıyor ve uluslararası basındaki bazı iddialara göre Kahtani aynı görevine gayri resmi olarak devam ediyor.

Sosyal medyada özellikle Suudi Arabistan'ın Bin Selman liderliğindeki yeni yönetimine muhalif veya bu potansiyeldeki kişi ve kurumları karalayan, bunlara karşı ciddi bir kampanya yürüten "Elektronik Sinekler"in lideri olarak bilinen, "gizli enformasyon bakanı" Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde görev yapıyordu.

Kahtani, Kraliyet Mahkemesinde 10 yıl görev yaptı ve zamanla saray içindeki dinamiklere, bağlantı ve sırlara hakim olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Kraliyet Divanı Danışmanı unvanıyla Veliaht Prens'in basın işleri ve imaj yönetimi çalışmalarını yöneten Kahtani, sosyal medyada kurduğu binlerce kişilik "trol ordusuyla" aralarında Kaşıkçı'nın da bulunduğu muhalifleri tehdit etti.

Uluslararası basında Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer aldı.

Suudi Arabistan yönetimi, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine Kahtani'yi görevden almak zorunda kaldı ve yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında ise Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:48
  1. kahtani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hacılar ne zaman gidecek 2019
    1. Hacılar ne zaman gidecek 2019
    2. Artvin Valisi Doruk, Vali Erin’i..
    3. İran ABD'nin "hava sahası ihlalini"..
    4. Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
    5. Gerçek günler sonra ortaya çıktı!..
    6. Gençlerbirliği'nde Aleksandar Scekic..
    7. Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
    8. Klimalardaki gizli tehlike
    9. Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncü gününde
    10. Eyyübiye’de hummalı çalışma devam..
    11. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ilk..
    12. İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi..
    13. Zabıta etiket denetimi yaptı
    14. Afrin'de ÖSO aracına bombalı saldırı:..
    15. Kardeşliğe imza attılar
    16. Hatem’de obezite cerrahisi ile fazla..
    17. "Balyoz kumpasçısı" hakim ve savcılara..
    18. Temel resim eğitimi için adres ‘ŞSM’
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. Kocaeli’nde 3 bin kentsel donatı..
    21. Öğretmenlere yangına karşı müdahale..
    22. İzmit Belediyesi’nden sel mağdurlarına..
    23. MHP’li Avşar’dan seçim açıklaması
    24. Kocaeli’de çevre dostları sertifikayla..
    25. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 13 ölü
    26. İngiliz mahkemesinden Suudi..
    27. Karabük’te asfalt çalışmaları devam..
    28. TİKA desteğiyle Bakü'de Kardiyoloji..
    29. Develi’de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime..
    30. Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar..
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!