Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

Umre yapmak için kutsal topraklara giden Türk kafile Uhud'u da ziyaret etti. Görevlinin Okçular Tepesi'nde Uhud savaşını anlattığı sırada kafilenin yanana gelen Suud Polisi görevliye izin vermedi. Önce görevlinin megafonla anlatmasını engelleyen polis bununla yetinmeyerek görevliyi alarak kafilenin yanında uzaklaştı. Daha sonra Medine'de ziyaretlerin yasaklandığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)