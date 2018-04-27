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Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

Suudi Arabistan polisi Medine'de, Türk kafileye karşı büyük bir skandala imza attı.

27 Nisan 2018 Cuma 01:34
Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

Umre yapmak için kutsal topraklara giden Türk kafile Uhud'u da ziyaret etti. Görevlinin Okçular Tepesi'nde Uhud savaşını anlattığı sırada kafilenin yanana gelen Suud Polisi görevliye izin vermedi. Önce görevlinin megafonla anlatmasını engelleyen polis bununla yetinmeyerek görevliyi alarak kafilenin yanında uzaklaştı. Daha sonra Medine'de ziyaretlerin yasaklandığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 01:34
  1. Uhud
  2. Okçular Tepesi
  3. Suud Polisi
  4. Suudi Arabistan

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