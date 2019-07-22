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Sütunlu Caddedeki tüm çöp kovalarını bir gecede çaldılar

Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti Sütunlu Cadde’ye Mezitli Belediyesi tarafından yerleştirilen çöp kovalarının tamamının çalındığı bildirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
Sütunlu Caddedeki tüm çöp kovalarını bir gecede çaldılar

Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti Sütunlu Cadde’ye Mezitli Belediyesi tarafından yerleştirilen çöp kovalarının tamamının çalındığı bildirildi. Çalınan çöp kovalarının yerine yenilerinin takıldığı belirtildi.


Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce yakılarak tahrip edilen Sütunlu Caddedeki çöp kovaları, bu kez hırsızların hedefi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Soli Pompeiopolis harabelerinin yanında oluşturulan Sütunlu Caddeye çöp kovaları yerleştirilmişti. Bölgenin 1. derece sit alanı olmasına karşın yerleştirilen ahşap çöp kovaları kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılarak ya da kırılarak tahrip edilmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kez bölgeye metal dekoratif çöp kovaları yerleştirdi. Ancak, bu kovalar da bağlı oldukları vidalardan sökülerek çalındı.



Daha önce de benzer saldırılar yapılmıştı


Açıklamada, “Daha önce de parklarda çöp kovası, bank, kamelya, pergola ve oyun grupları yerlerinden sökülmüş, vatandaşların sorunsuz bir şekilde denize girebilmesi için yapılan seyyar duş ve tuvaletler kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmış, halkın kullanımı için kentin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olan çöp kutuları gerek yakılarak gerekse darbe ile kırılarak yok edilmiş, şezlonglar denize atılmış, Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesine yapılan bisiklet yolu kepçe ile kazılmış, mermer ve ahşap döşemeler kırılmıştı. Hırsızlık ya da hizmetlerin tahrip edilmesinden dolayı oluşan zarar önemli rakamlara ulaştı.



“Verilen zarar yüksek boyutlara ulaştı”


Vatandaşın vergileriyle daha güzel bir Mezitli oluşturmak için çabaladıklarını, ancak bu tür saldırıların çalışanlarının da motivasyonunun bozduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Daha yaşanılabilir bir kent ve halkımızın tüm imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak yaptığımız bu hizmetler, kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek, kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz. Takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır. Belediyemize verilen zarar yüksek boyutlara ulaştı” dedi.



“Halkımız hizmetleri korumaya destek olmalı”


Hizmetin yapılması kadar korunmasının da önemli olduğuna vurgu yaparak, vatandaşlardan belediye hizmetlerine sahip çıkmalarını isteyen Başkan Tarhan, “Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz” diye konuştu.


Vakit kaybetmeden ekiplerin çalışmalara başlayarak mevcut alanda yenileme çalışması yaptığının altını çizen Tarhan, “Yapılan bu saldırıların hizmetlerimizi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bizler daha önce mezbelelik olan bir alanı nasıl güzelleştirdiysek yine el ele verir en iyisini yine Mezitlililerin hizmetine sunarız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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