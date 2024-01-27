Sütün yanında incir! İçine atılan: Karışımın özelliği resmen ilaç gibi! Herkes bardak bardak içsin, farkı şaşırttı!

Kulağa ilginç gelse de kuru incir ve sütü birleştirerek tüketmek güçlü bir etki sağlar. Ayrı ayrı tüketildiğinde sayısız fayda sunan iki besin birleştiğinde birçok vitamin, mineral ve antioksidan bir araya gelir.

İncir, kurutulduğu halde içerdiği birçok besin değerini büyük oranda korur. Lif bakımından zengin olan incir, bağırsak hareketliliğini artırarak sindirim sistemini iyileştirebilir. Metabolizmanın dengeli ve düzenli çalışmasını sağlar. Aynı zamanda bir ara öğün olarak tercih edilebilir.

Bir bardak suyun içine atılan incir karışımı potasyum içeriği sayesinde kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığına iyi gelen bu içecek çeşitli rahatsızlıkları önleyebilir. Ancak kuru incirli sütün en bilinen faydası bambaşka. İncirli süt, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe karşı etkili bir ilaç görevi gördüğü söyleniyor. Hazırlanan bu karışım, göğsü yumuşatarak solunum yolunu rahatlatabilir. Enfeksiyon rahatsızlıklarından dolayı geçmek bilmeyen öksürüğü kesmek için incirli süt tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Sütün yanında incir özelliği! İçine atılan: Karışım resmen ilaç gibi! Herkes bardak bardak için farkı şaşırttı! Kaynayan sütün içine atın! O kadar faydalı ki...

Kemik gelişimi özellikle büyüme çağında olan çocuklar için büyük önem taşır. Hamile kadınlar ve çocukların gelişim açısından tüketmesi gereken faydalı bir karışımdır. Aynı zamanda kemik sağlığını korumak isteyen yetişkinler faydalı etkiler alabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gün içerisinde enerji düşüklüğü, yorgunluk ve halsizlik yaşıyorsanız bir bardak incirli süt tam olarak sizin içeceğiniz olabilir. Enerji depolarını dolduracak kür, içerisinde doğal şeker barındırıyor. Bu nedenle kuru incirli süt tükettikten sonra daha enerjik hissedebilirsiniz.

Kuru incir, kilo vermeye yardımcı olan besinlerden biridir. Tek başına tüketildiğinde tokluk hissi sağlayan inciri süte karıştırdığınız zaman kan şekerini dengeleyerek tokluk hissi vermeye devam eder. Bu sayede açlık durumunda fiziksel olarak düşük hissetmezsiniz. Yaz, kış demeden dört mevsim boyunca tüketilen kuru incirler diş ve kemikler için etkili besinlerdir. Aynı zamanda menepoz dönemindeki kadınlarda karşılaşılan kemik erimesi problemi için etkili faydalar sağlar.

ÖTE YANDAN Taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. İncir, içerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir.

Örneğin, 100 gr. kuru incir yenilirse bedenin günlük gereksinimlerinden kalsiyumun yüzde 17'si, demir ve magnezyumun yüzde 30'u, fosforun yüzde 20'si, B1 vitamininin yüzde 5'i ve B2 vitamininin yüzde 4'ü alınmış olur.

ŞTE İNCİRLİ SÜTÜN BİR ŞİFA OLDUĞU HASTALIKLAR VE KULLANMA FORMÜLLERİ

Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.

İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir.

Herhangi bir sebepten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor.

İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler.

Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.