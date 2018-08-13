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Süt veren hayvan kurban edilir mi? Sütü sağılan hayvandan kurban kesmek caiz midir?

21 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da pazarlara indi. Süt veren inek kurbanlık olur mu? Sütlü olan hayvanı kurban olarak kesmek caiz midir? Sütü sağılan hayvandan kurban kesmek caiz midir?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:04
Süt veren hayvan kurban edilir mi? Sütü sağılan hayvandan kurban kesmek caiz midir?

21 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da pazarlara indi. Süt veren inek kurbanlık olur mu? Sütlü olan hayvanı kurban olarak kesmek caiz midir? Sütü sağılan hayvandan kurban kesmek caiz midir?

Sütlü olan sütü sağılan hayvanı kurban etmek mekruhtur. İlaçsız ve hastalıksız sütü kesilen ve doğurması yakın olan hayvanı ve yavrusu küçük olan hayvanı da kurban olarak kesmek mekruhtur. Ayrıca alınan kurbanlık hayvanların da sütünü sağmak ve onu içmek caiz olmaz. Eğer sütü sağılmış ise onu tasadduk etmek gerekir. Parayla satılmasıda caiz değildir.

Kurbanlık hayvanların yaşları | Kurbanlık hayvanlar kaç yaşında kesilir

Memelerinden süt gelen keçi kurban olur mu? Memelerinden süt gelen keçi kurban olur, caizdir. Şayet kurbanlık hayvanın memelerine süt dolar da rahatsızlık verirse bakılır; eğer kesim zamanı yakınsa, memesine soğuk su serpilerek sütünün çekilip gitmesi sağlanmaya çalışılır. Eğer kesim zamanı yakın değilse, o zaman hayvanın sütü sağılarak tasadduk edilir. Yani kurbandan bir şekilde istifade edilerek menfaat sağlanmışsa, bu menfaatle birlikte menfaat temini esnasında hayvanın vücudundan eksilen kıymet de tasadduk edilir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:04
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