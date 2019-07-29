Sutopunda İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü şampiyon oldu

Türkiye Sutopu Federasyonu 2018-2019 Büyük Bayanlar 2. Lig Şampiyonluğunu İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü kazandı.

2018-2019 bayanlar 2.Lig Türkiye şampiyonası Adana Atatürk Yüzme Havuzunda A ve B grubu olarak iki grupta yapıldı. A Grubunda İstanbul Yeşilyurt, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü, Antalyaspor, Hatay Büyükşehir ve Gaziantep Dolfin takımları, B Grubunda Adanus, Kurtuluş, İzmir Atlantis ve İstanbul Adalar Spor Kulübü karşılaştı. 3 gün süren grup maçlarının ardından gurubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final oynadılar. Final maçında ise İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü Antalyaspor’u 12-6 yenerek 1.Lige yükseldi.

Antrenör Mehmet Aktepe ve Ökkeş Türkmen Çiçek’in hazır bulunduğu ve Melis Kuseyri, Asena Eldaş, Seran Pınar, Funda Çapar, Aysu Ece Kocamaz, Nazlıcan Bulut, Ceren Bulut, Sıla Alara Öztürk, Asya Palta, Doğa Sağır, Elisa Kenar, Zeynep Özge Kılıç ve Ayşe Özgün Kılıç’tan oluşan İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü’nün kupasını Su Topu Adana İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ Takım Kaptanı Asena Eldaş’a verdi.

Maçları Milli Takımlar Antrenörü Hakan Şahbaz da izledi.