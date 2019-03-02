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Sütlüce’de Cumhur coşkusu yaşandı

Seçim çalışmalarını Sütlüce Mahallesi’nde sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, mitingde vatandaşlara hitap etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:34
Sütlüce’de Cumhur coşkusu yaşandı

Seçim çalışmalarını Sütlüce Mahallesi’nde sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, mitingde vatandaşlara hitap etti. Sütlüce’de düzenlenen mitingde konuşan Başkan Avcı, daha yeşil bir Altıeylül için çalışacaklarını söyledi. Boş buldukları her yeri yeşil alana çevirmek istediklerini belirten Avcı, Altıeylül’ü inşa ederken gençleri de ihya etmeyi unutmayacaklarını ifade etti.


Cumhur İttifakının AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katıldığı mitingde Avcı, sevdasının Altıeylül olduğunu söyledi. Mitingde AK Parti ve MHP’nin belediye meclis adaylarının yanı sıra partilerin ilçe başkanları ve kadın ile gençlik kolları üyeleri de yer aldı.


Sütlüce’ye mahalle konağı müjdesi


31 Mart akşamı Büyükşehir ve Altıeylül’de Cumhur ittifakının bayraklarıyla seçim zaferini taçlandırmak istediklerini söyleyen Başkan Avcı, “Bir yılı aşkın bir süredir Altıeylül’e hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün mahallelerimize olduğu gibi Sütlüce’ye de hizmet etmek için gecemizi- gündüzümüze katıyoruz. Sütlüce’ye çocuklarımız için içerisinde kütüphane olan Millet Kıraathanesi şeklinde, yaşlılarımız, vatandaşlarımız için kafeterya, kuaför ve berber hizmetlerinin olduğu. Gençlerimizin kütüphane hizmetlerinden faydalanabileceği güzel bir mahalle konağını da kazandıracağız” diye konuştu.


Buldukları her alanı yeşil alana çevirmek istediğini belirten Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:“Daha güzel, daha yeşil, nefes alan bir Altıeylül inşa etmek istiyoruz. Gençlerimizi de unutmayacağız. Gençlerimizi spor alanlarına kavuşturacağız. Gençlerimizi ihya etmeyi ihmal etmeyeceğiz” dedi.


Yılmaz: “Balıkesir yükselen yıldız olacak”


Başkan Avcı’dan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz’da Başkan Avcı’ya güvendiğini belirtti. Başkan Avcı’nın çalışkanlığına, inşaat mühendisi olmasına, dürüstlüğüne ve millete olan sevgisine güvendiğini ifade eden Yılmaz, “Balıkesir ekonomisiyle, istihdamıyla, tarımıyla Türkiye’nin yükselen yıldızı olsun. Bunu sizlerin destekleriyle yapacağız. 5 yıldır Karesi Belediye Başkanlığı yapıyorum. 5 yıl boyunca insanımızla hasbıhal ettik, onlarla beraber çalıştık. Çocukları severiz mantığıyla hareket ettik. Herkesin çocuğunu kendi çocuğumuz kabul ettik. Fakirimiz, yetimimiz, yoksulumuz varsa belediye olarak sahip çıkmaya çalıştık. AK Parti yeniliklerin partisi. Yeni Türkiye’yi kurmak için bizim dönemimizde çok seçim yapıldı. Hep beraber seçimlerden başarıyla çıktık. Her zaman desteğinizi arkamızda hissettik” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:34
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