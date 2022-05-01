Sütlü soğuk baklava tarifi: En orjinali pastane usulü soğuk baklava tarifi

Sütlü soğuk baklava tarifi

Malzemeler

1 paket hazır baklavalık yufka ( 800 gramlık paketlerden 44 adet )

200 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya yeşil fıstık

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

Üzeri için;

100 gram sütlü çikolata

4-5 yemek kaşığı nesguik toz ( tatlının şerbeti dökülünce mutlaka elenerek serpilmeli )

Süslemek için;

Toz fıstık ( isteğe bağlı )

Sütlü soğuk baklava tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak şerbet hazırlanır.Şerbet için bir tencereye şeker ve su alınır. 5 dk kadar kaynatılır. Daha sonra altı kapatılarak süt ve vanilya eklenir. Bir kenarda soğumaya bırakılır. Tereyağı eritilir. Üzerinde oluşan köpüğü alınır ve sıvı yağ eklenir. Yufkaların üzerine borcamı koyup borcam büyüklüğünde kesilir. Borcamın alt kısmına iki üç adet yufka serilir ve yağlanır. Kenarlardan çıkan yufkalar iki üç kat serdikçe aralara serip yağlanır. Yufkaların yarısını he üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirilir. Tekrar iki üç katta bir yağ sürülerek üst katıda aynı şekilde tamamlanır. Düzgün yufkalardan en üste serip kalan tatlımızı kesilir. Kalan yağı eşit şekilde üzerine gezdirerek dökülür ve 170 derecede kızarana kadar pişirilir fırınınızın pişirme şekline göre derecesini ayarlamalısınız. Ağır ve içini çekerek pişmeli. Tatlımız piştikten sonra fırından çıkartılır. İlk sıcağı geçince soğuk şerbetimiz üzerine gezdirilerek dökülür. 1 saate bütün şerbeti çekecektir. Üzerine nesguik tozunu elek yardım ile serpiştirelim. Daha sonra çikolatayı üzerine rendenin en küçük yeri ile rendeleyip dilimlerin üzerini yeşil fıstıkla süsleyelim. 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim.