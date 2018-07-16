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Sütlaç tarifi

Türk mutfağının sevilen tatlarından olan sütlaç en sık yapılan sütlü tatlılar arasında. Büyük küçük herkesi severek yediği sütlaç yapımı kolay pratik bir tatlıdır. Peki sütlaç yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Sütlaç nasıl hazırlanır?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:47
Sütlaç tarifi

MALZEMELER:

½ su bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 + 1/3 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI:

Nişasta, pirinç unu, vanilya ve şekeri bir kapta karıştırın, içerisine sütü yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

Pirinci ayıklayın ve 1,5 bardak suda haşlayın, suyunu çekip yumuşayınca hazırladığınız sütlü karışımı pirince ekleyin ve kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.

Sütlaçı kâselere paylaştırarak fırın tepsisine koyun ve biraz ılımasını bekleyin.

Fırın tepsisine kâselerin yarısına gelinceye kadar su ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişirin ve soğuk servis edin.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:47
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