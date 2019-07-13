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Sütcü, yeniden OSBÜK başkan yardımcısı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
Sütcü, yeniden OSBÜK başkan yardımcısı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB Başkanları ile delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulda, Adana’yı 14 kişilik OSBÜK delegesi temsil etti.


Adana OSB, Ceyhan OSB, Karataş Sera OSB ve Kozan OSB temsilcilerinin yanı sıra, Adana OSB Bölge MüdürüErsin Akpınar’ın da katıldığı genel kurulda,Adana’nın birlikteliği ve güç birliği dikkati çekti.


AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Adana’yı OSBÜK’detemsil eden tüm delegeleri birlik, beraberlik ve güçbirliği için kutlarken, TOOB YK Üyesi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a da yanlarında yer alıp verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Başkan Sütcü, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz,Kozan YK Üyesi ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Ceyhan Sanayi ve Ticaret Odası BaşkanıŞeref Can, Karataş Sera OSB’den Murat Şahin,Mustafa Yeşilyaprak veSedat Şenyürek, AOSB Yönetim KuruluÜyeleri Ömer Kaya, Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve M. Nedim Büyüknacarile AOSB sanayicileri Asım Gül ve Sacit Acımış’ın delege olarak yer aldığı genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını diledi.


OSBÜK’ünMemiş Kütükcü başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ve ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç Başkan Yardımcılığı görevine seçildiler.


Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Salih Esen(Menemen Plastik İhtisas OSB Başkanı ), Tahir Nursaçan (Kayseri OSB Başkanı), Mustafa Türker(Kocaeli Dilovası OSB Başkanı), Erol Gülmez (Nilüfer OSB Başkanı), Erdim Noyan (Ergene 2 OSB Başkanı), Cengiz Şimşek (Gaziantep OSB Başkanı), Ali İhsan Özdoğan (Diyarbakır OSB Başkanı), Adnan Keleşoğlu (Beylikdüzü OSB Başkanı)


OSBÜK yönetiminde, Ömer Ünsal (İstanbul Deri OSB) ve Sabri Tekli (Mersin Tarsus OSB) ise denetim kurulu üyeleri olarak görev aldılar.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
  1. doğa

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