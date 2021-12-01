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Kadın - Aile Süte 1 kaşık pekmez atıp tüketildiğinde
Kadın - Aile

Süte 1 kaşık pekmez atıp tüketildiğinde

Kansızlık, kan hastalıkları arasında tüm dünyada olduğu gibi en yaygın olanıdır.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:19:00 - 2021-12-01 20:39:15
Süte 1 kaşık pekmez atıp tüketildiğinde

Bazı bireyle sütü tek başına içmek yerine biraz tatlandırarak içmeyi tercih ederler. Sütün içerisine pekmez kattığınızda kansızlık sorunlarına çare olduğunu biliyor muydunuz?

Pekmezli süt kemik güçlendirici ve kan şekerini düzenleyici içeceklerden biridir. Kalsiyum bakımından zengin olan sütün içerisine katılan pekmez, vücudun demir ihtiyacını karşılayan besinlerden biridir. Kansızlık problemleri yaşayan kişiler düzenli pekmezli süt tüketerek bu sorunların önüne geçmektedir.

Süt ve pekmez tüketildiğinde..

  • Kan şekerini belirli bir seviyede tutar
  • Demir eksikliğini giderir
  • Enerji verir
  • Metabolizmayı çalıştırır
  • Sindirim sistemini düzenli çalışmasını sağlar
  • Kabızlığı önler
  • Kalsiyum ihtiyacını giderir
  • Göz bozulmalarını önler
  • Kalp krizi riskini düşürür

Kansızlık tedavisi için demir hapı alınıyorsa, bu hap süt veya ayranla içilmemeli, mümkünse yemek aralarında su ile içilmelidir.

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