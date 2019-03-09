Süt sağma makinesinin elektriğine kapıldı Gaziantep’in Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi’nde süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi’nde süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi de evinin altında bulunan ahırda süt sağdığı sırada süt sağma makinesinin elektriğine kapılan A.T. (16) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. A.T.’nin yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Nizip devlet hastanesi acil ünitesine kaldırıldı. Genç kız hastanede tedavi altına alındı.

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