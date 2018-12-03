Süt parası ve doğum parası nasıl alınır ve başvuru şartları neler?

Devlet doğumu teşvik etmek için anne ve babalara süt parası ve iş göremezlik parası ödüyor. Peki süt parası ne kadar? Süt parası alma şartları neler? Süt parası almak için nereye başvurulur? Yeni annelere 300 ila 600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu desteklere yarım gün çalışma ödeneği de eklendi. Toplam teşvik 7 bin 376 liraya yükseldi.

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği anne ve baba adaylarına önemli bir yardım teşvikinde bulundu. Genç nüfusun çoğalması amacıyla anne ve baba adaylarına teşvik amacıyla doğum parası, süt parası almasının yolu açıldı. Evlat sahibi olan anne ve babaların sevincine bir devlet de ortak olarak doğum parası yardımında bulunmakta. Devlet çocuk başına ne kadar doğum parası vermekte?, Kimler doğum yardımı alabilir? Doğum yardımı alabilmek için nereye başvurulmalı? Doğum parası hangi hesaba yatacak gibi sorularının cevabını haberimizde okuyabilirsiniz.

Süt parası alma şartları neler?

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Kimler doğum parası alabilir?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

Süt parası başvuru belgeleri neler?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı.

Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

Doğum yardımı nerele yatıyor?

Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası PTT'ye adınıza yatırılacaktır. Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir. E-devlet üzerinden doğum parası hakkı sorgulanabiliyor. Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.