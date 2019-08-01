Süt İşleme Tesisinin son makine ekipman teslimatı gerçekleşti Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki Süt İşleme Tesisinin son makine ekipman teslimatı gerçekleşti.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki Süt İşleme Tesisinin son makine ekipman teslimatı gerçekleşti.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Faruk Günay, 3 tır halinde gelen makine ve ekipman ile süt fabrikasının tüm makine ve ekipmanlarının tamamlandığını belirtti. Günay, fabrikanın içyapımı ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini içyapım bittikten sonra makine ve ekipman kurulumunun gerçekleşeceğini söyledi.

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