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Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bakım ve onarımı yapılan yollarda göçüklere sebep oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:41
Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bakım ve onarımı yapılan yollarda göçüklere sebep oldu. İlçe merkezinde araçlar yolda kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı.


Akşam saatlerinde Susurluk’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde yapımı devam eden yollarda çukur meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukurlarda kaldı. Belediyeye ait iş makinaları ve vatandaşların gayretleriyle araçlar çıkarıldı. İş makinaları yağış sonrasında oluşan göçükleri toprak malzeme ile kapattı.


Araçlar yollarda mahsur kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Susurluk Belediyesi’nin müdahale ettiği su baskınlarında sular motopomplarla tahliye ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:41
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